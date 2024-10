Milan, la svolta con Okafor al posto di Leao: "Ma possiamo giocare anche insieme"

vedi letture

Noah Okafor è stato il calciatore che ha dato la svolta alla partita Milan-Club Brugge. Entrato al 61esimo al posto di uno spento Leao, l'attaccante svizzero pochi secondi dopo s'è reso protagonista dell'assist per Reijnders per il gol del 2-1: "Sono sempre pronto per aiutare la squadra quando il mister ha bisogno, sono molto contento per l’assist a Reijnders ma sono felice soprattutto per i tre punti", ha dichiarato in zona mista al termine del match", ha detto in zona mista al termine della gara.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Siamo contenti per i tre punti. Non è stata la nostra miglior partita, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare duro, migliorare molto ed essere pronti per i prossimi giorni. Come ho detto, sono sempre pronto se l’allenatore ha bisogno di me. È lui che decide la formazione iniziale, io do sempre il massimo in allenamento e sono sempre pronto”.

Okafor ha poi precisato di poter giocare anche con Rafael Leao, non solo al suo posto: "Posso giocare esterno alto a sinistra, a destra, ma anche centravanti o nelle due punte. Non guardo dove giocare, siamo una squadra e io devo farmi trovare pronto in ogni partita e se l'allenatore ha bisogno di me sono qui".