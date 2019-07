© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato del Milan non si fermerà ai soli arrivi di Theo Hernandez e Rade Krunic. Il club rossonero, secondo Sky Sport, è alla ricerca di un difensore centrale e di un centrocampista. Everton non sarebbe un obiettivo in quanto esterno offensivo e poco adatto al 4-3-1-2 di Marco Giampaolo, mentre per Bennacer siamo in dirittura d'arrivo: le parti si incontreranno nei prossimi giorni per discutere i dettagli contrattuali. In stand-by, invece, le operazioni per il rinnovo di Davide Calabria: anche oggi Alessandro Lucci, agente del terzino, si è recato a Casa Milan.