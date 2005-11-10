Milan, Pavlovic: "Non mi aspettavo questo impatto di Cisse, ragazzo che lavora tanto"

Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 0-4 nel match di Europa League contro il Salisburgo.

Siete costruiti per attaccare?

"Quando facciamo tanti gol, siamo forti".

Vittoria che dà fiducia?

"Abbiamo avuto qualche problema davanti alla porta nelle ultime partite, stasera un bel calcio".

Ti aspettavi un impatto così di Cisse?

"No, devo essere onesto. E' un bravo ragazzo che lavora tanto, sono molto contento per lui".

Cosa serve per vedere la squadra sempre così?

"Dobbiamo sempre vincere i duelli e creare occasioni, non sbagliando davanti alla porta. Se siamo sempre così, siamo forti".