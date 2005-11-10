Milan, per Pavlovic quinta gara fuori: il serbo tornerà a disposizione contro il Parma
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Simone Lorini
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Oggi alle 20:38Serie A
autore Simone Lorini
29.11.2026 20:38Serie A
Il centrale non sarà a disposizione contro il Cagliari, ma non dovrebbe mancare molto al suo rientro
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Si avvicina il rientro di Strahinja Pavlovic: il difensore ha svolto oggi un lavoro individuale sul campo a Milanello per ritrovare la forma migliore e dunque non sarà a disposizione di Ruben Amorim nemmeno domani sera contro il Cagliari. Per il difensore serbo, che non gioca dal derby contro l'Inter dello scorso 31 ottobre a causa di un problema ai reni, si tratta della quinta gara di fila out.
Prima della sfida ai sardi il difensore ha saltato le gare contro Ferencvaros, Genoa, Frosinone ed Olympiacos. L'ex Salisburgo dovrebbe rientrare domani prossima nella sfida casalinga di campionato contro il Parma a San Siro.
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