Ultimo allenamento pre Europa League per il Milan. La formazione guidata da Ruben Amorim si è ritrovata questa mattina al centro sportivo di Milanello per la rifinitura che precede il match di domani, calcio d'inizio alle ore 18.45, nel Pireo contro l'Olympiakos. Una sfida importante per i rossoneri che vogliono immediatamente rientrare in corsa per un posto nei playoff. Maignan e compagni infatti hanno conquistato solamente tre punti in classifica frutto di una sola vittoria e ben tre sconfitte. La voglia di cambiare marcia c'è ma soprattutto l'obiettivo è quello di dare continuità a quanto fatto in campionato dopo il successo di domenica scorsa contro il Frosinone a San Siro per 5-1.

Problema alla caviglia per Camarda, assenti anche Modric e Pavlovic

Non arrivano notizie confortanti dal campo. Alla seduta non stanno prendendo parte, come previsto, né Strahinja Pavlovic né Luka Modric. Non è presente nemmeno Francesco Camarda. Il giovane attaccante rossonero infatti è ai box per un problema alla caviglia e non prenderà parte alla spedizione in Grecia.

Chi non prenderà parte alla trasferta

Diversi gli assenti dalla lista dei convocati di mister Amorim. Oltre ai tre sopra citati non partiranno nemmeno Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano e Ruben Loftus-Cheek.