Milan, Pavlovic: "Tanti errori nel primo tempo, poi col rosso tutto più dfficile"

Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Europa League persa per 3-0 contro il Bournemouth: "La partita non è andata bene, ci sono stati tanti errori nel primo tempo poi con un giocatore in meno diventa difficile. Adesso dobbiamo dimenticare e pensare alla prossima".

Hai avuto modo di parlare con Maignan?

"Ha detto solo che dobbiamo essere calmi e basta, può succedere".

Perché vi siete aperti così sulla punizione del 3-0?

"É un errore brutto da vedere, pensavo che la palla fosse più alta".

Questa sconfitta può togliervi delle certezze oppure no?

"L'ho detto anche prima, abbiamo ancora più di 50 partite e questa è solo una: dobbiamo concentrarci sulle prossime, ce ne aspettano tante importanti. Siamo sulla strada giusta".