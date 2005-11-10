Milan, priorità al difensore: Inacio resta il primo obiettivo, l'alternativa può arrivare da Roma

Mancano oltre due mesi all'inizio della campagna invernale di riparazione ma le varie squadre di Serie A, e non solo, stanno già studiando le prime mosse per non farsi trovare impreparate e regalarsi quei rinforzi utili per la seconda parte di stagione. Tra queste c'è anche il Milan di Ruben Amorim, reduce da un inizio di stagione incoraggiante nonostante qualche difficoltà e che ha individuato nella difesa il reparto che necessita il maggior intervento.

Inacio primo obiettivo

A tal proposito, non è una novità come il principale obiettivo della dirigenza rossonera sia Goncalo Inacio. Il portoghese dello Sporting Club già in estate era stato a lungo accostato al Milan ma alla fine le trattative non decollarono. A gennaio, però, quasi certamente Jerry Cardinale tornerà alla carica sfruttando ormai il suo consolidato rapporto con il super agente Jorge Mendes.

Alternativa Ghilardi

La trattativa però non si preannuncia così semplice ed è per questo che il Milan starebbe già studiando una serie di alternativa in caso di nuova fumata nera. Una di queste può portare a Roma dove, secondo il noto giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, uno degli osservati speciali è Daniele Ghilardi. Gli arrivi di Balerdi e Koulierakis in giallorosso hanno aumentato la concorrenza e Ghilardi per ora ha giocato appena 144 minuti. Per questo motivo il Milan potrebbe offrire al 2003 maggiore spazio e affondare per il colpo.