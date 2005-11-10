Milan, Ramos: "L'obiettivo è provare a vincerle tutte. Ultimamente ho parlato con Amorim"

Gonçalo Ramos, attaccante del Milan, autore di un gol e un rigore sbagliato contro l'Atalanta, a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "Rigore sbagliato? Non c'è tempo per pensarci. Posso fare anche meglio, uno l'ho segnato e l'altro l'ho sbagliato, ma adesso testa alla prossima. Il mister mi ha parlato ultimamente e mi ha chiesto di riempire di più l'area. Non soltanto io in realtà, ma lo chiede a tutta la squadra. E lo faremo".

Nello spogliatoio parlate di obiettivi?

"Il nostro obiettivo è vincere ogni partita e rimanere concentrati fino a fine stagione. Vogliamo fare il nostro lavoro e provare a vincere ogni partita".

Quale attaccante della storia del Milan che conosci di più?

"Non posso sceglierne uno solo. Ibrahimovic era un modello per me perché sono giovane, ma ci sono Inzaghi, Van Basten, Shevchenko. E' bello sapere che oggi c'era Inzaghi allo stadio".

Trarresti beneficio dall'avere calciatori più tecnici più vicini a te?

"Ci stiamo conoscendo meglio e nelle ultime partite abbiamo messo calciatori con più qualità in campo".