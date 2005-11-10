Milan, Ramos: "Io sempre più in crescita? Penso che faccia parte del nostro lavoro"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 18:12Serie A
autore Paolo Lora Lamia
26.11.2026 18:12Serie A
L'attaccante portoghese: "Proveremo a vincere questa partita molto importante. Vogliamo arrivare alla fase decisiva della coppa".
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Il centravanti del Milan Gonçalo Ramos ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro l’Olympiakos.
Più sorridente dopo il gol al Frosinone?
"Altra opportunità di giocare, siamo contenti".
Ti senti sempre più in una comfort zone?
"Penso che faccia parte del nostro lavoro. Durante la stagione ci sentiamo meglio ogni settimana. Stagione lunga, lavoriamo di settimana in settimana".
Ti senti di poter rilanciare il Milan in questa competizione?
"Sì, proveremo a vincere questa partita molto importante. Vogliamo arrivare alla fase decisiva, oggi o mai più".
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