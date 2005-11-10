Milan, botta alla tibia sinistra per Gonçalo Ramos: attesi gli esami a Milanello
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:08Serie A
autore Daniel Uccellieri
26.11.2026 22:08Serie A
Gonçalo Ramos ha accusato dolore alla tibia sinistra dopo uno scontro con Pirola: domani il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti a Milanello.
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Un problema fisico ha costretto Gonçalo Ramos a lasciare il campo all'intervallo della sfida di Europa League con l'Olympiacos. L'attaccante del Milan è stato sostituito dopo aver accusato dolore in seguito a un contrasto con il difensore greco Pirola, come spiegato dall'allenatore nel post partita.
Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il fastidio è dovuto alla forte botta ricevuta sulla tibia sinistra proprio nel corso dello scontro con il difensore italiano. Le condizioni del giocatore saranno comunque valutate con maggiore precisione nella giornata di domani, quando Ramos si sottoporrà ad accertamenti a Milanello.
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