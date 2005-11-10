Ramos: "Miglior momento da quando sono al Milan, vincere fa crescere l'autostima"

Goncalo Ramos, attacante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 3-2 sull'Atalanta: "Possiamo dire che è il mio miglior momento da quando sono qui, la cosa importante è che abbiamo vinto due partite di fila perché ci fanno crescere in autostima".

Come spieghi il calo nel finale?

"Difficile rispondere, abbiamo concesso due gol. Loro hanno tanta qualità, possiamo difendere e soffrire insieme. Una squadra vincente sa vincere in queste situazioni".

Perché hai cambiato sul secondo rigore?

"Se ci ripenso, avrei dovuto metterlo nello stesso angolo e guardare il portiere prima di calciare. Nel secondo ho provato a sorprenderlo, ma lui si è tuffato dalla stessa parte e l'ha parata".

Preferisci giocare come unica punta o con qualcuno accanto?

"Domanda difficile, preferisco giocare nel modo che consente di portare più uomini in area, che sia uno che gira intorno o due che entrano. Il vantaggio per me è che la squadra avversaria fatica a tenere più giocatori. Dobbiamo attaccare con tanti calciatori, con le qualità che abbiamo: è questo il nostro valore aggiunto".