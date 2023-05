Milan, Scaroni sul Napoli: "Acquisti formidabili, faccio i complimenti a De Laurentiis"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, parla così della stagione del Napoli: "Ha avuto dei risultati fenomenali da entrambi i punti di vista. Sportivi, lo vediamo, ma anche economici, ha fatto una campagna acquisti la scorsa estate in cui ha incassato e non ha speso. Ha fatto degli acquisti formidabili, ha un allenatore bravissimo, faccio i complimenti ad Aurelio De Laurentiis, è lui che ha gestito tutta questa operazione, a partire da quando ha comprato il Napoli tanti anni fa, nel momento in cui era relegato intorno al fallimento".