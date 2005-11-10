Scaroni ricorda Baresi: "È stato la storia del Milan e continuerà a esserlo"
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Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha ricordato capitan Franco Baresi: lo storico difensore rossonero e azzurro è morto a 66 anni.
Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha voluto dedicare un pensiero al compianto capitano rossonero Franco Baresi. Di seguito le sue parole a poche ore dalla sua tragica scomparsa.
Il ricordo di Scaroni
"Franco Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo. Il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il Club, esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia".
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