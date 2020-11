Milan-Thauvin, ampia distanza tra offerta e richiesta di ingaggio. Maldini propone 3 milioni

Il Milan ha tenuto monitorato Florian Thauvin per settimane, con il giocatore che era stato proposto a Maldini e Massara durante gli ultimi giorni di mercato dai suoi agenti, ma il Marsiglia aveva chiesto 15 milioni per cederlo subito. L’esterno offensivo francese, conferma MilanNews.it, piace alla dirigenza a livello tecnico, meno a livello economico. Dalle informazioni in nostro possesso, sono reali i 5 milioni netti all’anno chiesti dal giocatore che andrà via dall’OM a parametro zero. Troppi secondo gli standard valutativi del Milan, che non si spingerebbe oltre i 3. Su Thauvin ci sono anche club della Premier League.