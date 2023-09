Milan, Thiaw: "Contenti per la terza vittoria, contro Lukaku abbiamo difeso di squadra"

Il difensore del Milan Malick Thiaw ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 1-2 sul campo della Roma.

Quanta pressione vuole mettere il Milan alle altre grandi del campionato?

"Contenti di aver fatto 3 vittorie su 3. Stasera non era facile dopo l'espulsione, ma c'è voglia di giocare bene insieme".

Com'è stato affrontare un giocatore come Lukaku?

"Con lui non è semplice. Contro giocatori così bisogna difendere di squadra e non come singoli".

Come avete gestito il finale?

"Rispetto a gennaio, dove eravamo in 11 contro 11, è che in campo abbiamo parlato e siamo rimasti molto più calmi".