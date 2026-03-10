Newcastle, Thiaw costa l'1-1 del Barcellona. Howe: "Rigore soft. Devo risollevare il morale"

Cuore e grinta non sono bastati al Newcastle dopo una prestazione maiuscola contro il Barcellona. Nell'ottavo d'andata di Champions League al St James' Park i Magpies si sono fatti riprendere (1-1) allo scadere dal rigore trasformato da Yamal e causato da Thiaw. L'allenatore, Eddie Howe, ha parlato ai microfoni di TNT Sports per commentare l'amaro in bocca rimasto per il mancato successo questa sera: "Penso che siamo stati eccezionali, una prestazione davvero, davvero ottima. Abbiamo mantenuto l'intensità alta per tutto il tempo. L'episodio finale getta una luce negativa sul risultato, ma resta una delle nostre migliori prove stagionali".

Sul rigore concesso al Barcellona: "Penso sia un rigore generoso ('soft'), ma Malik Thiaw entra in contatto. Eravamo ben posizionati, non avremmo mai dovuto subire quel gol in quel modo", ha riconosciuto Howe circa lo sbaglio dell'ex Milan. "Analizzeremo l'azione, ma non voglio che questo errore oscuri i 93 minuti precedenti, durante i quali siamo stati di altissimo livello".

Le sensazioni della gara di ritorno ora sembrano volgere i pronostici in favore del Barcellona, in casa al Camp Nou settimana prossima: "Pensavo che avremmo segnato molto prima di quanto abbiamo fatto. La partita di oggi ha dimostrato che siamo all'altezza, ma sappiamo che probabilmente dovremo dare ancora di più nel loro stadio. Siamo capaci di farcela, ma dovremo essere al nostro meglio assoluto". Infine, un commento sulla reazione dello spogliatoio al pareggio subito: "Il mio compito ora è risollevare il morale dei ragazzi. Sfortunatamente abbiamo dovuto farlo diverse volte in questa stagione, ma la nostra forza di carattere non dovrebbe mai essere messa in dubbio. Saremo pronti per la prossima sfida", la promessa di Howe. "Crediamo in noi stessi e nelle nostre capacità, e oggi lo abbiamo dimostrato".