Altro che strapagato: Thiaw per il Newcastle si sta trasformando in un grande affare

Massimiliano Allegri la scorsa estate ha un po' storto il naso quando il Milan ha ceduto il centrale tedesco Malick Thiaw. Delle tante cessioni definite dal club rossonero in estate, quella riguardante il calciatore classe 2001 è stata quella digerita decisamente peggio. Proprio mentre il tecnico livornese era pronto ad affidargli le chiavi della difesa del Milan, ecco la partenza del calciatore scuola Schalke 04 in direzione Premier League. Trentacinque milioni di euro più cinque di bonus per convincere la società di via Aldo Rossi a cedere il giocatore al Newcastle. Una cifra importante per un calciatore che di milioni tre anni prima ne era costato solo cinque. Un'ottima plusvalenza, anche se sei mesi più tardi il grande affare sembrano averlo fatto i magpies.

Già, perché Thiaw nel frattempo è diventato perno della difesa costruita da Eddie Howe con ventiquattro partite di Premier League disputate su ventisette partite. Sempre in campo dal 21 settembre in poi, il calciatore tedesco è stato protagonista anche con quattro reti. E' uno dei migliori giocatori del campionato, un centrale che il suo allenatore ha definito come un talento eccezionale. "Durante l'estate ero preoccupato perché non c'era una lunga lista di giocatori che ritenevamo abbastanza bravi da entrare e avere l'impatto che ha avuto Malick - disse Howe già lo scorso autunno -. E poi giocava già in un top club, non era chiaro se sarebbe mai stato disponibile. Poi, in seconda battuta, se saremmo riusciti a battere la concorrenza degli altri club interessati. Per fortuna alla fine siamo riusciti a ottenere la sua firma e credo che sia stato un acquisto importante per noi".

Sei mesi e un paio di settimane dopo quel 12 agosto, Thiaw ha una valutazione molto diversa da quella per cui è stato pagato. Ammesso e non concesso che il Newcastle lo venderà in estate, per il centrale tedesco già si parla di possibili offerte da 60-70 milioni di euro con Bayern Monaco e Manchester United in prima fila e pronte a battagliarsi. Non male per un difensore che per molti in estate era stato strapagato e che invece oggi con Sven Botman compone una delle migliori coppie di centrali della Premier League.