Lo Monaco: "Il Napoli aveva due opzioni. Ma il risultato ora è già negativo"

Tiene ancora banco in casa Napoli la sconfitta subita sul campo del Venezia. Una battuta d'arresto che ha aperto riflessioni degli addetti ai lavori sui reali obiettivi della formazione partenopea. Fra questi c'è Pietro Lo Monaco che, intervistato dai microfoni di Televomero, ha dato la sua chiave di lettura:

"E' stata una partita che ha due chiavi di lettura - riporta TuttoNapoli.net -. La prima riguarda il campo e il campo ha detto che il Napoli la vince 9 volte se la gioca 10 volte. Loro hanno vinto con un tiro e mezzo in porta. Ma quando perdi poi cominciano i processi.

La seconda, la più importante, va fatta risalire all'inizio del campionato quando il Napoli aveva due opzioni: una, confermare la stessa squadra e prendere un allenatore sicuro per determinati risultati; la seconda era la rivoluzione. Il Napoli ha scelto la prima opzione ma il risultato ora è già negativo".