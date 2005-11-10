Lo Monaco: "Napoli, a gennaio devi farti due domande. Mi mangio le mani per 3 giocatori"

"I mercati non sono quelli che cominciano e finiscono nei tempi canonici". A Radio Napoli Centrale parla così Pietro Lo Monaco, commentando presente e futuro della squadra partenopea: "A gennaio, la domanda che si deve porre il Napoli è sulla situazione generale: la rifondazione che doveva cominciare in estate, la vogliamo far partire a gennaio? La si vuole dividere in due tranche e completarla in estate? Sono domande alle quali vanno date risposte".

"Mi mangio le mani per Cisse, Liberali, Doumbia"

"Il Napoli ha bisogno di rivitalizzare la rosa. A centrocampo hai Anguissa, ma andrà via perché in scadenza e a questo punto ci vuole anche un atto di coraggio, magari una risoluzione. Mi mangio le mani per Cisse, Liberali, Doumbia. Tanti giocatori potevano essere presi a prezzi accessibili. Non per forza devi sempre vincere, certe volte ci sta che certi giocatori hanno chiuso e fatto il loro tempo. E se non ci sono richieste, vanno comunque mandati da qualche parte. Lucca per esempio se la fa addosso, è un ectoplasma. Ogni volta che va in possesso palla, tende ad andare sempre a terra. Ha paura. La maglia del Napoli pesa per lui, sarebbe disumano.

"Rafa Marin è un ripescato"

"Lang è un altro giocatore che difficilmente darà più di questo. Rafa Marin è un ripescato, era stato già bocciato. Se si considerano i soldi spesi per Lucca, Beukema, Lang, sono cento milioni: ma quanti se ne recuperano? Lang ad esempio in ammortamento può essere venduto a 15 milioni di euro. Le domande te le devi porre, ma devi anche darti risposte. E devi prendere decisioni"