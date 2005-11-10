Montervino critico sul Napoli: "Il valore dei difensori quest'anno non è straordinario"

Un 3-3 che non cambia la strada del Napoli in campionato. Il pareggio contro la Roma arriva al termine di una gara spettacolare per quanto riguarda i ribaltamenti di fronte ma alla fine vede i partenopei conquistare solamente un punto. Intervenuto ai microfoni di Canale 8, l'ex capitano azzurro Francesco Montervino ha analizzato la sfida:

"Allegri con le sue parole vuole sottolineare un fatto: 'Io cerco di fare anche un calcio più propositivo, ma poi prendiamo gol'. Nelle ultime due partite il Napoli ha subito sei gol, tra Bodo e Roma - riporta TuttoNapoli.net -. E in entrambe ha giocato De Bruyne davanti alla difesa, dove noi chiaramente lo stiamo osannando, giustamente, per quello che sta facendo. Ma è chiaro che un giocatore di quel calibro, messo in quella posizione di campo, ti porta disequilibrio.

Non per una sua mancanza, perché il giocatore sta facendo fin troppo. E io credo in un dato molto importante: il valore dei difensori del Napoli quest'anno non è straordinario. Quando i giocatori devono intervenire individualmente, raggiungono la sufficienza. E Allegri ha bisogno di giocatori forti, forti".