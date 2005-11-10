Montervino: "Vergara giocatore forte. Il 3-4-2-1? Sono tifosissimo del Napoli col 4-3-3"

L'ex giocatore del Napoli Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Radio TuttoNapoli di Vergara: "Guarda, per parlarti di Vergara, con grande onestà, non avevo bisogno di vedere la partita di ieri. Per me è un giocatore forte, un giocatore che può essere veramente il futuro, quello vero, concreto e importante del Napoli. Ha dimostrato anche ieri, entrando con la Nazionale, di poter essere un giocatore di livello internazionale e che può fare onestamente anche la differenza. È un giocatore che può essere schierato sia da sottopunta sia da esterno, ma per me il meglio lo dimostra quando fa l'intermedio in mezzo al campo, il trequartista. Quindi io spero che il Napoli possa davvero puntare in maniera netta su questi giocatori, ma credo che il Napoli debba realmente puntare su questi giocatori.

I nazionali che fanno bene? Io penso che il Napoli avrebbe bisogno di persone felici, di persone ottimiste e positive. Arrivare dalle Nazionali con uno che ha realizzato una doppietta e l'altro che ha offerto due prestazioni, una migliore dell'altra, ti porta sicuramente ottimismo e la possibilità di non aver vissuto una settimana magari un po' cupa. Quindi, a mio avviso, benvengano questo tipo di prestazioni e benvengano questo tipo di situazioni. Certo è che il Napoli dovrebbe iniziare a capire come sfruttare meglio questi giocatori, in modo tale da farli rendere al massimo.

Il 3-4-2-1 potrebbe essere la scelta giusta? Non lo so. Devo dirti che non è un sistema che mi fa impazzire. Chiaramente, le qualità dei giocatori del Napoli ti permettono di giocare in questo modo, però sarà che io sono un tifosissimo del Napoli nel 4-3-3, sono innamorato di quel modulo che ci ha visto essere protagonisti anche a livello europeo. Chiaramente gli interpreti erano diversi, però la sensazione che ho è che si possa comunque fare qualcosa di bene, di buono, anche con questa squadra. La verità è che questo modulo ti permette di avere i giocatori nel posto giusto, quindi senza fare adattamenti. Poi c'è da dire che io sono uno che si fida molto di quelle che sono le scelte dell'allenatore. Ho grande rispetto di Massimiliano Allegri, che sta pensando a questo tipo di situazione tattica e avrà i suoi buoni motivi, quindi non ho dubbi su quelle che possono essere le sue scelte".