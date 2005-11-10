Montervino: "A Lucca abbiamo detto di tutto, ora bisogna prendere una decisione"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha commentato ai microfoni di Radio Marte della squadra partenopea: "Quanto è accaduto con il Porto in Champions League mi fa venire in mente il detto ‘se non si rompe non si aggiusta’ - riporta TuttoNapoli.net -. Ecco che quanto successo può essere la pietra che ha rotto il vaso. D’ora in poi il vaso può essere ricostruito, dunque questa situazione caotica può essere vista sotto il lato positivo, ovvero che adesso non può che esserci la risalita.

Prima il Napoli viveva in un limbo in cui non sapevi cosa stesse succedendo. Non alludiamo più a un campanello d’allarme, ora c’è la certezza. E quindi bisogna reagire. Il litigio tra De Bruyne e Lucca? Dico solo che manca solamente che la gente sevizi l’attaccante, davvero gli è stato detto di tutto, lo abbiamo un po’ tutti massacrato. Ci sta avere uno sfogo, anche se con un compagno rappresentativo.

Mi chiederei più che momento psicologico sta vivendo Lucca e se è giusto dargli ancora la chance o se sarebbe il caso di farlo riposare. Oggi è l’unico che può sostituire Hojlund, ma è altrettanto vero che se accantoni del tutto un ragazzo pagato 35 milioni, hai una grande perdita economica. Forse bisogna avere la forza di prendere una decisione e mettere da parte i calciatori che non se la sentono".