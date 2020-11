Morata chiama il Getafe, gli azulones rispondono: "Non sei mai stato di altre squadre"

vedi letture

Nel corso di un'intervista a El Partidazo de Cope Alvaro Morata ha espresso il desiderio di vestire la maglia del Getafe, squadra che lo ha cresciuto, prima di ritirarsi. Non si è fatta attendere la risposta degli azulones che hanno postato due foto nelle quali l'attaccante all'epoca quindicenne posa con i suoi compagni di squadra dell'epoca, stagione 2007/2008: "Non capiamo tanto clamore. Per noi non è mai stato di altre squadre" è il messaggio, con l'hashtag conclusivo #MorataAzulon.