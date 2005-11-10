Napoli, Allegri: "Dobbiamo passare e uscire da questi momenti. Mettiamoci in discussione"

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la partita di Champions League di domani sera che vede la compagine azzurra opposta ai norvegesi del Bodo/Glimt.

Da quali certezze ripartire

Ad Allegri è stato chiesto per esempio a quali certezze si aggrappi in un momento tanto complicato per il club partenopeo: "Da questi momenti ci dobbiamo passare e dobbiamo uscirne, lo possiamo fare solo noi. Dobbiamo cercare quel risultato che ci manca, in Champions non l'abbiamo ancora ottenuto, ma vincendo domani potremmo vedere le cose diversamente ma sarebbe lo stesso perché bisogna migliorare in diverse cose, recuperare la migliore condizione di diversi elementi non al top, bisogna farlo con totale serenità, senza l'ansia da prestazione o la fretta. Le qualità di una squadra non si capovolgono senza due risultati, dobbiamo togliere le mancanze in alcuni momenti della partita, anche sabato a Venezia abbiamo creato tanto, ma alla fine il risultato dice che non abbiamo fatto una buona gara. Sarebbe meglio fare risultato con un tiro in porta, serve una gara di grande tecnica e voglia".

Cosa darsi di più reciprocamente

Quindi l'allenatore del Napoli risponde anche a una domanda su cosa possa dare di più alla squadra e viceversa: "Non è questione di rimproverarsi, ma di mettersi in discussione ogni giorno e lo farò fino a quando mi divertirò di fare questo lavoro. Quando mancano i risultati manca quel centimetro da fare in più, bisogna farne 2 anziché 1, ma bisogna continuare col lavoro, i ragazzi stanno facendo bene, mi dispiace che ci sono ragazzi criticati oltremodo, ma fanno parte della rosa e se sono stati scelti dal Napoli significa che dovrebbero essere in condizione di giocare nel Napoli. I giocatori che sono nella rosa vanno difesi ed aiutati anche nei momenti difficili, altrimenti... ma devono stare tranquilli, hanno tutti la mia fiducia altrimenti dobbiamo buttarne a mare ogni giorno 10 perché uno gioca male lo buttiamo? Poi il mercato è chiuso, non è che possiamo cambiarne ogni giorno 10, la società ha fatto valutazione sulla rosa e non è che se uno ha un momento in più di difficoltà che deve essere buttato in mare. Serve rialzare la testa e dimostrare che si può stare nel Napoli".

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