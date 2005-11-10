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Napoli, Allegri: "A Venezia creato tanto. Bodo? Blocco basso e contropiede"

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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 15:46Serie A
19.10.2026 15:46Serie A
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Il Napoli domani sarà impegnato in Champions League al Maradona contro il Bodo/Glimt: alle 15:15 Allegri in conferenza stampa.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è tempo per pensare alla sconfitta con il Venezia che ha inasprito la crisi. Il Napoli è chiamato a voltare immediatamente pagina, perché domani al Maradona arriva il Bodo/Glimt per la terza giornata della League Phase della Champions League. Oggi alle 15:15 Massimiliano Allegri presenterà in conferenza stampa la partita. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale.

15.27 - Inizia la conferenza stampa di Allegri

E' una settimana fondamentale per il suo Napoli in crisi. In Champions dovete vincere.
"Gara complicata, ma al di là degli altri risultati precedenti. Il Bodo in Champions ha fatto bene, è brava a giocare nel blocco basso ed in contropiede, domani dovremo avere una buona tecnica, precisione nei passaggi e fare una partita con la convinzione di vincere".

Quali sono le sue certezze a cui aggrapparsi? Due partite in casa aiutano?
"Sì, da questi momenti ci dobbiamo passare e dobbiamo uscirne, lo possiamo fare solo noi. Dobbiamo cercare quel risultato che ci manca, in Champions non l'abbiamo ancora ottenuto, ma vincendo domani potremmo vedere le cose diversamente ma sarebbe lo stesso perché bisogna migliorare in diverse cose, recuperare la migliore condizione di diversi elementi non al top, bisogna farlo con totale serenità, senza l'ansia da prestazione o la fretta. Le qualità di una squadra non si capovolgono senza due risultati, dobbiamo togliere le mancanze in alcuni momenti della partita, anche sabato a Venezia abbiamo creato tanto, ma alla fine il risultato dice che non abbiamo fatto una buona gara. Sarebbe meglio fare risultato con un tiro in porta, serve una gara di grande tecnica e voglia".

Allegri cosa può dare di più al Napoli e cosa si rimprovera?
"Non è questione di rimproverarsi, ma di mettersi in discussione ogni giorno e lo farò fino a quando mi divertirò di fare questo lavoro. Quando mancano i risultati manca quel centimetro da fare in più, bisogna farne 2 anziché 1, ma bisogna continuare col lavoro, i ragazzi stanno facendo bene, mi dispiace che ci sono ragazzi criticati oltremodo, ma fanno parte della rosa e se sono stati scelti dal Napoli significa che dovrebbero essere in condizione di giocare nel Napoli. I giocatori che sono nella rosa vanno difesi ed aiutati anche nei momenti difficili, altrimenti... ma devono stare tranquilli, hanno tutti la mia fiducia altrimenti dobbiamo buttarne a mare ogni giorno 10 perché uno gioca male lo buttiamo? Poi il mercato è chiuso, non è che possiamo cambiarne ogni giorno 10, la società ha fatto valutazione sulla rosa e non è che se uno ha un momento in più di difficoltà che deve essere buttato in mare. Serve rialzare la testa e dimostrare che si può stare nel Napoli". 

Formazione diversa rispetto al Venezia? Anche tatticamente?
"Se il problema fosse l'atteggiamento tattico o gli uomini... io valuto la prestazione e dopo un primo tempo in cui non siamo stati brillanti, ma con due-tre situazioni per far gol, ma nel secondo abbiamo fatto un discreto secondo tempo creando buone occasioni. Abbiamo 9 gare in un mese, altre 9 dopo la seconda sosta, non possiamo pensare o credere che debbano giocare sempre gli stessi 11, la rosa è di 20 elementi e tutti possono giocare".

Una costante che vi accompagna è fare bene alcune porzioni, spesso nel secondo tempo. Per durare di più?
"Le partite durano 90 minuti, ci sono gli avversari, il Venezia ha corso molto, ha chiuso bene gli spazi, potevamo allungare di più con inserimenti da dietro ma le partite durano 95 minuti ed il risultato condiziona l'opinione, poi possiamo migliorare, come potevamo far meglio sul gol preso".

I problemi sono più mentali, fisici o tattici o mancano solo i risultati?
"Era importante dare seguito, sono dispiaciuto per sabato perché venivamo da due vittorie ed un pareggio, purtroppo è stata interrotta questa serie ma i momenti difficili ci sono in un anno e speriamo di dare ora seguito ai risultati".

Domani pensa di insistere con la difesa a 3?
"La differenza tra 3 e 4 è solo l'esterno a destra, se ci gioca Di Lorenzo è più un giocatore difensivo, se ci gioca Politano, Lang o Giovane sono più offensivi. Non è questione a tre o quattro, dobbiamo giocare una gara tecnicamente valida, la squada ha grandi qualità tecniche e lo farà come nelle precedenti, ma manchiamo in alcuni momenti in cui subiamo dei gol come a Venezia, Milano, ci manca qualcosa in quei momenti".

Cosa pensa del Bodo e della partita?
"Una partita molto difficile, è una squadra forte, ha fatto bene in Champions, è molto veloce, per 45' è stata anche propositiva a Monaco, sono bravi quando riconquistano palla, servirà una grande partita. Va presa con rispetto, partite facili non ce ne sono".

15.44 - Termina la conferenza stampa

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