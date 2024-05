Napoli, annunciate le avversarie delle amichevoli internazionali in estate: c'è il Girona

vedi letture

Come lo scorso anno, il Napoli la prossima estate farà due ritiri estivi: il primo in Trentino, a Dimaro-Folgarida, il secondo in Abruzzo, a Castel di Sangro. E, ancora come la stagione passata, nella seconda parte di preparazione ci saranno anche delle amichevoli internazionali. Ad annunciarlo è stato Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del club azzurro, nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi:

"Il Napoli unisce, Abruzzo e Trentino, regioni apparentemente lontani, migliaia di persone che affollano i ritiri. Migliaia di persone che arrivano da ogni parte d'Italia ed anche d'Europa per festeggiare o rilanciarsi, il ritiro è un sogno, un'aspettativa. Due amichevoli a Dimaro, una selezione locale ed una di B o C, un villaggio per i tifosi sia di giorno che di sera in cui ci sono i nostri eventi con artisti e poi anche la squadra e lo staff. Oltre al super-store che già c'era l'anno scorso. Dal 25 al 10 agosto a Castel di Sangro, confermando lo store nel palazzetto.

Non dovremmo annunciare niente, ma il 28 luglio esordiremo con l'Adana Demirspor, una partita tradizionale ormai, il 31 con una squadra francese, il 3 agosto col Girona che torna quindi a Castel di Sangro dopo un campionato eccezionale. Per una quarta stiamo selezionando l'avversario ed i biglietti usciranno con largo anticipo e stiamo selezionando anche la distribuzione televisiva".