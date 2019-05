Napoli, asfaltata l'Inter: Ancelotti ed i segnali positivi per il futuro

© foto di www.imagephotoagency.it

Troppo Napoli per l'Inter. Non sono bastate le motivazioni superiori alla squadra di Spalletti - costretta ora a giocarsi tutta una stagione agli ultimi 90 minuti in casa con l'Empoli - per provare a fare partita pari al San Paolo contro la squadra di Ancelotti, superiore in ogni aspetto. Il Napoli raccoglie meritatamente la quarta vittoria di fila, rifilando quattro reti ai nerazzurri e confermando che gli attuali tredici punti di distacco ci sono tutti e rappresentano un gap non semplice da colmare anche per il futuro.

Nel post-partita non è mancata la soddisfazione di Ancelotti. La squadra col passare delle settimane ha ritrovato fiducia, brillantezza, concretezza sotto porta, assimilando progressivamente l'idea di una verticalità di gioco che ha quasi del tutto preso il posto del fraseggio sarriano. Non è un caso l'aver dominato l'Inter nonostante meno possesso palla. Sbloccata la gara col gol di Zielinski, il Napoli ha preso il sopravvento, trovando sempre l'uomo tra le linee - non solo Mertens, ma anche Fabian accentrato da falso esterno e Callejon più dentro al campo - con Spalletti che non ha mai trovato una contromisura, anche passando al 3-5-2- nella ripresa, e soffrendo la pressione azzurra in costruzione da dietro.

Indicazioni importanti sono arrivate dalla mediana. Zielinski in posizione centrale ha mostrato più padronanza sulla pressione rispetto a Fabian ed è sembrato finalmente cresciuto con questa collocazione. A sua volta lo spagnolo da falso esterno ha meno compiti di geometrie e può sganciarsi, far valere la sua falcata e accentrandosi dare sfogo alla sua fantasia. Da non sottovalutare il ritorno di Albiol, inserito da Ancelotti tra i motivi di calo da gennaio in poi, che ha guidato la difesa nell'accorciare evitando una squadra troppo sfilacciata. Condizionare ancora più importante quest'anno con una squadra che va in verticale e finisce per allungarsi. Sul mercato è partita la caccia ai terzini, ma almeno Ghoulam a sinistra ha confermato di essere sulla strada giusta per tornare ai suoi livelli.