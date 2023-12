Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: chance per Cajuste, Ranieri con i due ex Pavoletti-Petagna

vedi letture

Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il Napoli si rituffa sul campionato, in cui invece è reduce da due sconfitte di fila con Inter e Juventus. Al Maradona arriva il Cagliari, che nell'ultimo turno ha ottenuto un incredibile successo in rimonta nei minuti di recupero. Fischio d'inizio alle 18, a fischiare sarà l'arbitro Matteo Marcenaro. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Walter Mazzarri, senza Zielinski ed Elmas, lancia Cajuste dal primo minuto in mediana insieme ad Anguissa e Lobotka. Per il resto poi conferma la formazione schierata con Juventus e Braga: Natan ancora da terzino sinistro, Juan Jesus accanto a Rrahmani e Di Lorenzo, davanti il tridente inamovibile Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

In casa Cagliari la sorpresa riguarda l'attacco: restano in panchina sia Luvumbo che Lapadula, Ranieri schiera la doppia punta di peso Pavoletti-Petagna, tra l'altro entrambi ex della partita. Oristanio alle loro spalle. In difesa c'è Nandez sulla destra, la fascia di Kvaratskhelia, mentre in mediana è recuperato e subito titolare Makoumbou.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

CAGLIARI: (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Pavoletti, Petagna