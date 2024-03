Napoli da rifare: Meluso ai saluti, Conte o Italiano in panchina. Un 9 coi soldi di Osimhen

vedi letture

Un Napoli tutto da rifare. Il ko interno contro l'Atalanta ha sancito l'addio dei campioni d'Italia in carica alle ambizioni di partecipare alla prossima Champions League. Una Pasqua amara, per il club di Aurelio De Laurentiis, che inevitabilmente deve iniziare a progettare la prossima stagione, nelle speranze dei tifosi decisamente migliore rispetto a quella, che deludente è dire poco, attuale.

Conte o Italiano? Il ds ai saluti. Da rifare c'è tanto, per il Corriere dello Sport su tutto tre ruoli fondamentali. Il direttore sportivo: Mauro Meluso è ai saluti, al suo posto dovrebbe arrivare un dirigente a cui affidare maggiori poteri, come fu per Giuntoli in passato. In panchina, piace Antonio Conte, sempre complicato. Ma piace tantissimo anche Vincenzo Italiano, che dirà addio alla Fiorentina.

Il centravanti, coi soldi di Osimhen. L'altro tassello da inserire nel Napoli che sarà è legato al numero nove. Victor Osimhen partirà e non è un mistero. Con i soldi che arriveranno - da capire se davvero qualcuno si spingerà fino ai 130 milioni di euro della clausola risolutiva - si cercherà un nuovo centravanti. I nomi sono quelli che piacciono a tanti, quasi a tutti: Joshua Zirkzee del Bologna, Jonathan David del Lille, Santiago Gimenez del Feyenoord.