Napoli, De Laurentiis pessimista: "Osimhen non è nelle condizioni per giocare contro il Milan"

Nella giornata di oggi, spiega la Repubblica, Victor Osimhen si sottoporrà ad alcuni esami medici e atletici per valutare la sua disponibilità per la sfida Champions del Napoli contro il Milan. Il nigeriano spinge per esserci, anche solo dalla panchina, ma le sensazioni sono negative, come raccontato dal presidente Aurelio De Laurentiis ad alcuni tifosi durante una vacanza a Ischia: "Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona", il suo virgolettato riportato dal quotidiano.