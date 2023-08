Napoli, Demme sempre più vicino all'addio: attese novità in ottica Hertha Berlino

vedi letture

Diego Demme è in attesa di lasciare il Napoli in queste ultime due settimane di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrocampista è finito fuori rosa e non è stato convocato per l'esordio stagionale in campionato, nonostante il suo contratto in scadenza tra dodici mesi con i campioni d'Italia.

In Germania gli estimatori, per il centrocampista, non mancano, e nelle prossime ore sono attese novità molto importanti per il futuro del mediano che non rientra appunto nei piani di Rudi Garcia per la stagione appena cominciata e che ha visto gli azzurri partire con il piede giusto con la vittoria al Benito Stirpe contro il Frosinone per 3-1.

Hertha Berlino in vantaggio.

Il calciatore sembra essere sempre più vicino all'Hertha Berlino, con l'accordo tra il giocatore e il club tedesco che è già stato trovato. Manca solo quello tra le due società, e in tutto questo c'è stato anche un sondaggio dello Stoccarda, che sta provando a inserirsi sul classe 1991. La curiosità è rappresentata dal fatto che lo stesso Demme, se dovesse concretizzarsi la trattativa con l'Hertha Berlino, diventerebbe capitano, nonostante non abbia mai giocato prima nel club nella capitale tedesca, che nella stagione appena cominciata non giocherà in Bundesliga, dopo la retrocessione dello scorso anno.