Napoli, entusiasmo alle stelle: contro l'Eintracht sarà registrato il record stagionale

L'entusiasmo per il Napoli è alle stelle e, come riporta Il Mattino, questo è testimoniato dalle presenze al Maradona. Anche contro la Cremonese verrà sfondato il muro dei 50mila e per la gara contro l'Eintracht Francoforte probabilmente verrà superato il record stagionale di 52.229 fatto registrare contro l'Ajax.