Napoli, Gabri Veiga in pole per il centrocampo ma il Celta Vigo vuole i 40 milioni della clausola

Il centrocampo sarà il reparto che subirà maggiori cambiamenti in questa sessione estiva di calciomercato. Diego Demme andrà via, Tanguy Ndombele non è stato riscattato e c’è la questione Piotr Zielinski aperta. I profili sul taccuino del Napoli non mancano, uno su tutti Gabri Veiga del Celta Vigo che ha una clausola rescissoria di circa 40 milioni. Il Napoli è disposto ad arrivare a 30 milioni, ma la concorrenza non manca. A riferirlo è Sky Sport.