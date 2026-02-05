Retroscena Atletico Madrid: negli ultimi giorni tentativo per Gabri Veiga. No del Porto

Tra le regine del calciomercato invernale europeo c'è sicuramente l'Atletico Madrid. I Colchoneros dopo aver ceduto diversi esuberi facenti parte della propria rosa - tra cui Giacomo Raspadori all'Atalanta - si sono rinforzati con gli arrivi di Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza e Obed Vargas. Ma negli ultimi giorni di calciomercato, gli occhi del club si sarebbero posati anche sul Portogallo e in particolare sul Porto di Farioli.

Come infatti riferito dal giornalista esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, i rojiblancos di Madrid hanno fatto un tentativo per il giovane talento spagnolo Gabri Veiga. Offerta che, tuttavia, è stata prontamente rispedita al mittente da parte dei Dragoes, che considerano il classe 2002 una pedina fondamentale per il proseguimento della propria stagione.

Arrivato in estate al Porto dopo l'esperienza con gli arabi dell'Al Ahli, Gabri Veiga finora ha preso parte a 30 partite con la maglia dei lusitani tra campionato, Europa League, Coppa di Portogallo e Allianz Cup, impreziosite da quattro reti e otto assist.