Porto, Gabri Veiga dedica gol e vittoria a Thiago Silva: il motivo che scalda il cuore

Gabri Veiga ha dato il via alla vittoria casalinga del Porto (3-0) contro il Moreirense, un risultato che ha permesso ai Dragões di portarsi provvisoriamente a +7 sullo Sporting (che ha una partita in meno). Ai microfoni di Sport TV, il centrocampista spagnolo ha minimizzato il vantaggio in classifica, ha dedicato il successo a Thiago Silva. Il difensore brasiliano di 41 anni, ex Milan, infatti era assente ieri per il lutto legato alla scomparsa della madre.

"Prima di tutto vorrei dedicare la vittoria al nostro compagno Thiago Silva, che sta attraversando un momento difficile. Gli mandiamo molta forza, questa vittoria è per lui", il messaggio di sostegno trasmesso. Salvo poi analizzare la gara: "Riguardo alla partita, siamo entrati in campo molto bene contro una squadra che non ha grandi pressioni di classifica; siamo riusciti a imporre il nostro stile di gioco senza concedere loro occasioni per rientrare nel match. Sono tre gol importanti e, soprattutto, non ne abbiamo subito nessuno."

Con questo vantaggio, tuttavia, Veiga non sente maggiore serenità in vista delle prossime otto partite che lo separa dal fotofinish del campionato portoghese. E per la corsa al titolo: "No, non mi interessa dello Sporting né del vantaggio, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Abbiamo otto finali davanti, dipendiamo solo da noi... Se abbiano voluto rinviare la partita o meno, a noi cambia poco. Abbiamo otto partite e otto vittorie da conquistare. Tutto qui: dobbiamo concentrarci sul nostro cammino".