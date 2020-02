Napoli, Gattuso: "Il mercato? Ho la bicicletta e mi piace pedalare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche del mercato operato a gennaio da parte della formazione azzurra: "Sono contento, l'ho detto ai dirigenti ed al presidente, la squadra è competitiva - ha assicurato -. Il presidente fa sempre la battuta della bicicletta, ora pedala, a me piace pedalare. Petagna? Quando arriverà, ne parleremo. Politano anche lui ha avuto influenza, ma oggi s'è allenato ed è a disposizione. È forte, ci darà una grandissima mano, l'anno scorso ci ho sbattuto i denti perché non sono andato in Champions per un punto e lui ha fatto la differenza in quell'Inter. Un voto al mercato? Bisogna fare i complimenti alla società per il denaro investito, sono contento e ringrazio di nuovo il presidente. Il voto lo date voi”, ha concluso.