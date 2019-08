© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Roma e Tottenham continuano a essere interessate a Hysaj, con il Napoli che sarebbe pronto a cederlo anche nel corso delle prossime settimane. Il problema resta la valutazione, con gli azzurri che chiedono 25 milioni di euro, troppi anche solo per iniziare a trattare sia per i giallorossi che per gli Spurs. Il Napoli non ha fretta e toccherà al suo agente trovare un'offerta all'altezza delle richieste di De Laurentiss.