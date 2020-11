Napoli, Hysaj positivo ma preoccupa anche Bakayoko: il francese a casa con la febbre

Il Napoli dovrà fare a meno di Elseid Hysaj, ma anche Tiemoué Bakayoko preoccupa il club, per quanto in questo caso il Coronavirus non dovrebbe entrare in gioco. Se il tampone del laterale, svolto con l’Albania, ha dato esito positivo, a Castelvolturno si valuta con attenzione la situazione del centrocampista francese. Bakayoko, riporta gazzetta.it, sarebbe infatti a casa con la febbre: anche se al momento lo staff sanitario esclude l’ipotesi Covid-19 (i tamponi del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo), il giocatore è in isolamento e c’è da capire se potrà essere a disposizione di Gattuso nella delicata partita contro il Milan.