Napoli, il PSG pronto a offrire Draxler per arrivare ad Allan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Paris Saint Germain vuole fortemente Allan, per convincere il Napoli sarebbe disposto anche ad utilizzare come contropartita tecnica il tedesco Julian Draxler, centrocampista tedesco classe 1993. Secondo quanto riportato da Sportmediaset arrivare al brasiliano, che De Laurentiis considera al momento incedibile, il PSG infatti sarebbe pronto ad aprire il portafogli con un'offerta monstre, in modo da far vacillare il presidente azzurro. Nel dettaglio, per il cartellino del brasiliano si parla di un'offerta intorno ai 50-60 milioni.