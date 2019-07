Napoli, il tempo avvicina James all'Atletico: serve una mossa di ADL

© foto di J.M.Colomo

"Ogni giorno che passa senza che De Laurentiis acquisti James Rodriguez, il talento colombiano si avvicina all'Atletico Madrid". Sarebbe questo il messaggio che filtra chiaramente dall'entourage di James, almeno secondo quanto riporta As. Il giocatore, dal canto suo, vedrebbe di buon grado sia il trasferimento al Napoli che quello all'Atletico, affascinato dall'idea di lavorare di nuovo con Ancelotti ma anche di intraprendere una nuova avventura agli ordini di Simeone. Il Real Madrid resta così in attesa di un'offerta convincente, coi colchoneros non c'è ancora una trattativa ufficiale (prima devono partire Kalinic e uno tra Vitolo e Correa), ma se gli azzurri vorranno chiudere il colpo da novanta dovranno fare in fretta. La corsa contro il tempo è iniziata...