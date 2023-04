Napoli, Kim: "Osimhen giocatore di livello mondiale. Estremamente influente nella squadra"

Nel corso dell'intervista concessa al sito ufficiale della UEFA, il difensore del Napoli Kim Min-Jae si è soffermato anche su Victor Osimhen: "E' estremamente influente nella squadra. E' considerato giustamente uno dei migliori giocatori al mondo. Non attacca solo, aiuta in difesa. Non posso dare una percentuale effettiva in termini di quanto stia contribuendo alla squadra, ma sta contribuendo molto. Ci incoraggia sempre con la sua energia positiva. E' un giocatore di livello mondiale".