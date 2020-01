Napoli, l'ufficialità di Lobotka in ritardo per colpa del Celta Vigo

Fonte: tuttonapoli.net

Dopo l'acquisto di Diego Demme, si attende l'ufficialità anche per quello di Stanislav Lobotka. Tutto fatto, comprese le visite mediche andate in scena nelle scorse ore Villa Stuart. Dunque, cosa manca ancora per ufficializzare l'affare? Come riporta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo. il ritardo sarebbe dovuto solo a questione burocratiche nemmeno legate al Napoli ma al Celta Vigo.