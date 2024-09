Napoli, la cinquina al Palermo nel segno di Ngonge e Neres: le armi in più di Conte

Definire Davide Neres, tra i colpi più rilevanti del mercato estivo, una seconda linea, suona fuori luogo. È un dato di fatto, però, che il brasiliano, un gol e un assist ieri nel 5-0 del Napoli al Palermo in Coppa Italia, non sia mai partito titolare in questo campionato, superato in pianta stabile da Matteo Politano.

Seconda linea si può dire senza troppi retropensieri a Cyril Ngonge, approdato a Napoli sotto la gestione Mazzari, uno dei momenti più delicati della recente storia azzurra. E che il campo, con Antonio Conte, lo aveva finora soltanto sfiorato a ridosso di Ferragosto. Ieri, l'ex Verona è stato il migliore in campo, e non solo per i due gol rifilati ai siciliani nel clima di festa del Maradona.

Il Napoli ha due squadre? Più o meno: in alcuni reparti, la coperta è un po' più corta. In attacca, però, Conte ha una varietà - sia quantitativa che qualitativa - che molti allenatori avversari gli invidiano. Armi in più, finora utilizzate pocissimo anche perché è difficile pensare di fare a meno dei titolari, Kvara su tutti, che però hanno risposto presenti alla chiamata. Non serviva la Coppa Italia per (ri)scoprirlo, ma è stata utile anche per questo.