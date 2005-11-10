Napoli, Manna: "Allegri non è in discussione, la rosa va ringiovanita ma..."

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Il confronto con De Laurentiis è costante, quando si vince e quando si perde. Quando si perdono due partite di fila, male come abbiamo fatto a Venezia, è normale che il presidente voglia essere tranquillizzato. Inutile pensare ora al campionato. Bisogna stare zitti e lavorare come ha detto McTominay. Dobbiamo fare una partita importante e portare a casa punti, per uscire da questa situazione che sicuramente non è piacevole".

La posizione di Allegri resta salda?

"Non è assolutamente in discussione, sapevamo di dover fare delle cose per completare la rosa che gli abbiamo dato. Ci vuole pazienza, alzare il livello di attenzione e migliorare i risultati".

La rosa deve essere ringiovanita?

"Bisogna fare delle analisi corrette, e non fuorvianti: ci sono altre squadre con la stessa età media. Di Lorenzo è il capitano, abbiamo poco da rimproverare a lui ma anche a Rrahmani, Lobotka, Politano. Non penso che la rosa sia arrivata, sicuramente va ringiovanita come abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno serviva uno step successivo e non abbiamo potuto farlo ma va bene così. Il Napoli ha sempre dimostrato di fare le cose in modo corretto. Bisogna stringere i denti e lavorare, senza ascoltare e parlare. Lavorare e portare a casa i risultati”.