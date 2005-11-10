Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida di Champions League contro il Manchester City.

Ha incrociato De Bruyne?

"Lui vive la preparazione della partita in modo molto sereno. Venire in questo stadio è un motivo d'orgoglio dopo tutto quello che ha fatto".

Novità sul rinnovo di McTominay, visto che ha incontrato il suo entourage?

"Abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio".

Tornerà a Manchester per Zirkzee?

"Ci sono tanti giocatori forti a Manchester, rimaniamo concentrati su quelli di stasera e pensiamo a fare punti".

La posizione della società rispetto alle parole di De Bruyne?

"Kevin è un nostro calciatore e sotto contratto fino a fine stagione più opzione. Il mercato si fa tutto l'anno, basta una dichiarazione per fomentare. E' importante dare continuità di prestazione, come abbiamo fatto nel secondo tempo prima della sosta e sabato. Stasera sembra proibitiva, ma faremo il massimo e poi penseremo al campionato".