Massimiliano Allegri al termine della gara pareggiata 2-2 contro il Manchester City ha speso grandi elogi per Kevin De Bruyne. Accolto come un re dai suoi ex tifosi e omaggiato con una standing ovation al momento della sostituzione al 75esimo, il calciatore belga è stato protagonista delle interviste nel post-gara del manager livornese: "Purtroppo l'età passa e la vita va avanti, ma Kevin è un giocatore straordinario e toglierlo mi è dispiaciuto. Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri. Ma resterà fino a giugno? Ne parlerà con la società, ma Kevin è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno".

Le parole di Allegri dopo quelle di De Buyne

Le parole di Allegri arrivano all'indomani delle risposte piccate dello stesso De Bruyne. La conferenza stampa della vigilia è stata per KDB l'occasione per mostrare ancora una volta tutto il suo malcontento per una situazione che non lo soddisfa. "A essere onesto sono abbastanza dispiaciuto per quanto accaduto negli ultimi giorni. Se andate a leggere l'articolo, che voi non avete letto, capirete quello che ha recentemente detto mia moglie Voi non conoscete la mia vita privata, non avete il diritto di esprimervi sulla mia vita privata. È stata una situazione sgradevole per me e per lei".

Peccato però che la moglie, proprio come fatto ieri da De Bruyne, in quella intervista aveva espresso tutto il suo disappunto per una situazione ambientale poco soddisfacente: "Kevin conduce un'esistenza molto isolata a Napoli, non è una cosa piacevole per lui. Non possiamo nemmeno fare nulla insieme come famiglia in città, a Manchester era diverso". Parallelamente a ciò, una trattativa in corso con quel PSV Eindhoven che lo avvicinerebbe alla casa di Limburgo in cui il giocatore e la sua famiglia - prima o poi - vorranno tornare a vivere.

E nel mezzo quelle di Manna...

La partita insomma è ancora tutta da scrivere, nonostante le piacevoli sensazioni derivanti dalla serata e le parole di Allegri. Ecco perché ieri sera il direttore sportivo Giovanni Manna, nel pre-partita, interrogato sul futuro di De Bruyne ha ricordato un altro dettaglio non banale: "Kevin è un nostro calciatore ed è sotto contratto fino a fine stagione, più opzione".

Ecco, proprio quel 'più opzione' fa tutta la differenza del mondo. Un modo per dire che potenzialmente KDB non è in scadenza di contratto e che il Napoli a gennaio non lo regala e nemmeno lo cede per un paio di milioni. Servirà un'offerta molto più alta perché rinnovare il suo contratto fino al 2028 è un'opzione a favore del club: un'ipotesi ad oggi remota, ma senza dubbio uno scenario utile per avere il coltello dalla parte del manico in sede di trattativa.