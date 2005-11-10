Napoli, McTominay: "De Bruyne è un giocatore incredibile, felici di averlo con noi"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt: "È stata una bella partita da guardare, domani vedremo dove abbiamo sbagliato per capire dove fare meglio. L'importante era portare a casa il risultato e ci siamo riusciti. De Bruyne è un giocatore incredibile, siamo felici di averlo. Abbiamo un grande centrocampo, dobbiamo sfruttare le sue e le nostre qualità".