Napoli, McTominay: "De Bruyne è un giocatore incredibile, felici di averlo con noi"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 23:12Serie A
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20.10.2026 23:12Serie A
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Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt: "È stata una bella partita da guardare, domani vedremo dove abbiamo sbagliato per capire dove fare meglio. L'importante era portare a casa il risultato e ci siamo riusciti. De Bruyne è un giocatore incredibile, siamo felici di averlo. Abbiamo un grande centrocampo, dobbiamo sfruttare le sue e le nostre qualità".
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