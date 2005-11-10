Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 12ª giornata
Luca Di Leonardo
Terminata la dodicesima giornata al fantacalcio è tempo di bilanci.
Il rendimento degli 11 consigliati per la undicesima giornata: Osmajc con la doppietta al Sassuolo raggiunge quota 6 gol (+ 1 assist) in 11 presenze; secondo gol consecutivo per Woltemade nella goleada dei bianconeri contro il Venezia; in gol anche McTominay che raggiunge quota 3 gol in campionato, 3 gol nelle ultime 5 presenze. Terzo gol in stagione per Ramon che raggiuge Bremer come miglior difensore goleador in Serie A. Tre assist per Wesley (da subentrante) nella goleada della Roma a Parma che lo porta ad essere il miglior difensore assist man con 6 in 10 presenze. Terzo assist in stagione per Thuram nel pareggio rocambolesco con l'Atalanta e quarto assist per Moreira nella netta vittoria contro il Frosinone. Quinto clean sheet per Mandas nella sfida contro il Lecce. Bremer prende 6,5 mentre Theate 6 in pagella. Unica insufficienza Mastantuono che prende 5 nella debacle della Fiorentina a Monza.
Tra le scommesse buona prova di Skorupski che prende 6,5 ma subisce 1 gol. 6,5 per Hermoso in difesa, conferma per Isaksen con 1 assist nella sfida contro il Lecce mentre in attacco delude Bowe con 5,5.
Tra gli sconsigliati Falcone prende 6 in pagella ma subisce 3 reti, Lucumì non è entrato nella sfida della Juventus contro il Venezia, Rowe ha realizzato il primo assist in campionato mentre Tourè riesce a strappare un 6 nella netta sconfitta del Parma contro la Roma.