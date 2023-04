Napoli, mercoledì c'è il Milan: oggi primo provino per Osimhen, Spalletti non vuole correre rischi

Oggi il Napoli tornerà ad allenarsi e dunque sarà l'occasione per Spalletti di rivedere dal vivo Victor Osimhen: una sorta di primo provino, scrive oggi Sportmediaset, comunque decisivo. Perché è vero che la decisione definitiva arriverà martedì ma se l'allenatore si accorgesse sin da subito che l'infortunio non è ancora superato, anche la rifinitura sarebbe inutile per Osimhen. L'unica certezza è che il 24enne vuole provarci: per lui è una corsa contro il tempo.