© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i protagonisti nella vittoria sulla Roma, Arkadiusz Milik vive un ottimo momento col Napoli e ne ha parlato ai microfoni di DAZN: “Ho rivisto un po' di volte il mio gol contro i giallorossi, i tifosi me lo mandano anche su Instagram. È un bel gol, lì per lì non ci ho pensato, ho pensato solo a vincere la partita. Se lo avessero fatto Messi o Ronaldo? Sono chiacchiere tra tifosi, non mi interessano: so che i tifosi in tutto il mondo parlano, per loro uno è scarso, per un altro magari è fortissimo. Io non mi sento sottovalutato solo perché mi chiamo Milik. Gioco nel Napoli! Sono abituato alle critiche, non mi danno fastidio".

Passato all'’Ajax.

"Contro i bianconeri sarà difficilissimo, loro sono favoriti, ma io tifo Ajax. Ad Amsterdam ho tanti ex compagni: occhio a Lasse Schone, lui le punizioni le batte benissimo".